Мхитарян подарил свой автомобиль Реабилитационному центру для раненых армянских военных

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян посетил 19 марта Реабилитационный центр защитника отечества, который создан в результате сотрудничества Ереванского Государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци и министерства обороны. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Мхитарян в сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна ознакомился с центром, проведенными здесь объемными работами, побеседовал с пациентами и студентами.

Футболист подарил Реабилитационному центру защитника отечества автомобиль, полученный им за включение в список 10 лучших спортсменов Армении за 2017 год.

Недавно построенный современный Реабилитационный центр Защитника Отечества размещен в филиале больничного комплекса №1 «Гераци» – Ереванской первой городской больнице.