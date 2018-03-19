Мхитарян подарил свой автомобиль Реабилитационному центру для раненых армянских военных
19 марта 2018 - 17:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян посетил 19 марта Реабилитационный центр защитника отечества, который создан в результате сотрудничества Ереванского Государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци и министерства обороны. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.
Мхитарян в сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна ознакомился с центром, проведенными здесь объемными работами, побеседовал с пациентами и студентами.
Футболист подарил Реабилитационному центру защитника отечества автомобиль, полученный им за включение в список 10 лучших спортсменов Армении за 2017 год.
Недавно построенный современный Реабилитационный центр Защитника Отечества размещен в филиале больничного комплекса №1 «Гераци» – Ереванской первой городской больнице.
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