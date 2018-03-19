Алиев вновь перенервничал и назвал большую часть Армении «историческими землями Азербайджана
19 марта 2018 - 18:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли». Такое заявление он сделал, выступая 19 марта с речью на всенародных торжествах по случаю национального праздника Новруз.
Он добавил, что есть «многочисленные книги, карты, подтверждающие этот факт», пишет Haqqin.az.
По словам Алиева, в исторических книгах указывается, что в начале XIX века «абсолютное большинство населения Иреванского ханства, а точнее - 80 процентов, составляли азербайджанцы».
«Это - история, историческая реальность. Пусть это знают те, кому об этом неизвестно, и самое главное - пусть это знает азербайджанская молодежь. Знает, что большая часть территории нынешней Армении, – исторические земли Азербайджана», - сказал Алиев.
Ранее, 8 февраля, Алиев в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Он заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.
Министерство иностранных дел Франции подвергло критике заявление президента Азербайджана. В МИД Франции призвали воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить напряженность.А советский и российский журналист, репортер, телеведущий Александр Невзоров назвал Алиева «опасным сумасшедшим».
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