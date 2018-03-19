Неймар потребовал миллионы евро у ПСЖ

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар готов остаться во Франции, но требует от своего клуба увеличения зарплаты.

26-летний бразилец рассчитывает получать свыше 1 миллиона евро в неделю, хотя в рамках текущего соглашения, по информации издания, он получает 750 тысяч евро. Сообщается, что представители игрока воспользовались визитом в Бразилию президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи , чтобы обсудить пересмотр контракта, рассчитанного до 2022 года, пишет Lenta.ru со ссылкой на AS.

В середине марта сообщалось, что Неймар попросил своего отца инициировать переговоры по переходу в мадридский «Реал». Бразилец недоволен уровнем французского чемпионата. Пресса также называла каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры Неймара.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.