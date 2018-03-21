Роберт Ованнисян лидирует на ЧЕ по шахматам
21 марта 2018 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин 20 марта состоялись партии 4-го тура.
Армянский гроссмейстер Роберт Ованнисян, который одержал три победы в начале, белыми достиг преимущества над хорватским гроссмейстером Александром Инджичем. Он заработал 4 очка и стал единоличным лидером, поскольку остальные три шахматиста, идущие в ногу, сыграли вничью и потеряли по пол-очка, пишет А1+.
Из трех других представителей Армении одержал победу только Айк Мартиросян, который нанес поражение своему соотечественнику Гранту Мелкумяну. Габриэл Саркисян сыграл вничью с представителем Грузии Михаилом Мчедлишвили и также уступил позиции, отступив с 12 места на 15-е.
Чемпионат, проводимый по швейцарской системе, состоит из 11 туров. Он завершится 28 марта.
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