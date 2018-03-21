В Техасе с начала марта взорвались 6 бомб: Есть жертвы и пострадавшие
21 марта 2018 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечером 20 марта в Техасе прогремели два взрыва. В одном случае взорвалась посылка, находящаяся на сортировочном конвейере курьерской службы доставки FedEx в городке Шертц. В другом - посылка, доставленная в комиссионный магазин, находящийся в пригороде столицы Техаса города Остина.
В результате взрывов были легко ранены несколько человек. В тот же вечер в сортировочном центре FedEx в аэропорту ОстинаФБР обезвредило еще одну посылку со взрывчатым веществом, пишет Deutsche Welle.
С начала марта в Техасе взорвались уже шесть посылок. В результате взрывов погибли два человека, еще четверо получили тяжелые ранения.
Следователи предполагают связь между этими взрывами. Что является их целью - непонятно. Глава полиции Остина Майкл Хансен заявил однако, что это не акции непосредственно против службы FedEx. Первоначально предполагалась расистская подоплека взрывов, так как их жертвами стали афроамериканцы и латиноамериканка. Однако три взрыва носили безадресный характер.
За информацию, которая поможет расследованиям, назначена награда в 115 000 долларов. Кроме того, полиция пошла на неожиданный шаг, предложив организатору или организаторам взрывов выйти на контакт с ней.
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