Израиль признался в уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году
21 марта 2018 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции по уничтожению сирийского ядерного реактора, которая состоялась в 2007 году. Об этом 21 марта сообщили представители вооруженных сил страны.
По их словам, в сентябре 2017 года бомбовый удар израильской авиации уничтожил исследовательский комплекс, являвшийся центральной частью сирийского атомного проекта. Комплекс находился в пустыне в регионе Дайр-эз-Заур на границе с Ираком, пишет Deutsche Welle.
«Послание, которое несет эта атака, заключается в том, что государство Израиль не допустит создания тех возможностей, которые потенциально угрожают его существованию», - прокомментировали эту информацию в израильском военном ведомстве.
По данным военных, комплекс был уничтожен полностью и не мог быть восстановлен. Решение об уничтожении реактора «является одним из самых важных, принятых здесь за последние 70 лет», говорят в военном ведомстве, указывая на то, что спустя несколько лет провинция попала в руки «Исламского государства», и реактором могли бы завладеть террористы.
Агентство AP считает, что обнародование этой секретной информации может являться сигналом и предупреждением для Ирана.
В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в резкой форме предостерег Иран от эскалации ситуации на Ближнем Востоке. «Мой посыл к диктаторам в Тегеране таков: не испытывайте решительность Израиля», - заявил Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава израильского правительства назвал Иран «самой большой угрозой в мире» и продемонстрировал публике кусок металла, утверждая, что это «часть иранского беспилотника или то, что от него осталось после того, как мы его сбили».
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