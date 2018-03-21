Подозреваемый во взрывах в Техасе погиб при попытке задержания

PanARMENIAN.Net - Подозреваемый в причастности ко взрывам в американском Остине (штат Техас) погиб при попытке задержания полицией и сотрудниками ФБР. Об этом сообщает местный телеканал KVUE со ссылкой на источники.

Серия взрывов в Остине, связанных с тем, что неизвестные подкидывали взрывчатку к частным домам, началась в начале марта. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо пострадали. Власти связывают между собой большинство из данных случаев, пишет РИА Новости.

Вечером 20 марта в Техасе прогремели два взрыва. В одном случае взорвалась посылка, находящаяся на сортировочном конвейере курьерской службы доставки FedEx в городке Шертц. В другом - посылка, доставленная в комиссионный магазин, находящийся в пригороде столицы Техаса города Остина.

В результате взрывов были легко ранены несколько человек. В тот же вечер в сортировочном центре FedEx в аэропорту ОстинаФБР обезвредило еще одну посылку со взрывчатым веществом.