Подозреваемый во взрывах в Техасе погиб при попытке задержания
21 марта 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Подозреваемый в причастности ко взрывам в американском Остине (штат Техас) погиб при попытке задержания полицией и сотрудниками ФБР. Об этом сообщает местный телеканал KVUE со ссылкой на источники.
Серия взрывов в Остине, связанных с тем, что неизвестные подкидывали взрывчатку к частным домам, началась в начале марта. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо пострадали. Власти связывают между собой большинство из данных случаев, пишет РИА Новости.
Вечером 20 марта в Техасе прогремели два взрыва. В одном случае взорвалась посылка, находящаяся на сортировочном конвейере курьерской службы доставки FedEx в городке Шертц. В другом - посылка, доставленная в комиссионный магазин, находящийся в пригороде столицы Техаса города Остина.
В результате взрывов были легко ранены несколько человек. В тот же вечер в сортировочном центре FedEx в аэропорту ОстинаФБР обезвредило еще одну посылку со взрывчатым веществом.
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