На новом флагмане Huawei установят тройную 40-мегапиксельную камеру Leica
22 марта 2018 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 марта компания Huawei представит свой новый флагманский смартфон — Huawei P20 Pro, ключевые характеристики которого оказались в Сети еще до официальной презентации устройства.
Из данных, которые попали в СМИ, следует, что главной особенностью новинки станет первая на рынке мобильных устройств тройная камера с оптикой Leica, пишет Bird in Flight со ссылкой на Engadget.
Вся система будет состоять из трех модулей: основного 40-мегапиксельного, 8-мегапиксельного телефотомодуля и дополнительного 20-мегапиксельного монохромного сенсора, выполняющего вспомогательную функцию (он будет использоваться для создания эффектов размытия и улучшения динамического диапазона снимков). В камере также предусмотрен пятикратный зум, а диафрагма объективов варьируется от f/1,6 до f/2,4.
В числе других предполагаемых характеристик смартфона — 6,1-дюймовый дисплей разрешением 2240х1080 пикселей и соотношением сторон 19:9; 6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти.
Ожидается, что P20 Pro поступит в продажу по цене €899.
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