Президент НКР принял участие в открытии Мемориала независимости в Антилиасе

У смартфонов непредсказуемым образом появляются «мертвые зоны», которые не реагируют на прикосновения должным образом

Ожидается, что на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС Мэй обратится к коллегам с речью о том, что Россия является стратегическим врагом, а не партнером