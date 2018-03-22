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Президент НКР принял участие в открытии Мемориала независимости в Антилиасе

Президент НКР принял участие в открытии Мемориала независимости в Антилиасе
22 марта 2018 - 11:57 AMT

PanARMENIAN.Net - 21 марта в Антилиасе президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия Мемориала Независимости. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента НКР.

Церемония состоялась в рамках конференции, посвященной 100-летию независимости Республики Армения.

В мероприятии приняли участие Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, представители Армении, диаспоры и Арцаха.

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