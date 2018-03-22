Замглавы МИД РА: Безвиз с Европой зависит и от армянских нелегалов

PanARMENIAN.Net - Либерализация визового режима с Европой зависит и от возвращения нелегальных мигрантов. Об этом заявил журналистам после заседания правительства Армении 22 марта замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян.

По его словам, нужно понимать, что в Европе стало намного тяжелее, приток все новых мигрантов настораживает европейские страны, они стали гораздо осторожнее и не хотят, чтобы либерализация виз привела к злоупотреблениям.

Замминистра отметил, что в Европе хотят быть уверенными, что люди приезжают к ним, чтобы потом вернуться домой, пишет Sputnik-Армения.

«Такую осторожность мы не считаем препятствием и продолжаем переговоры», — заявил Кочарян.

С 2014 года была либерализована выдача краткосрочных виз ЕС для граждан Армении. На визы снизили пошлину с 60 до 35 евро, а отдельным группам граждан (ученые, студенты, творческие коллективы и др) пошлины отменили. Граждане ЕС посещают Армению без виз с 2013 года.