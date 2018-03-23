МЮ: Мхитарян был самым вероятным соперником Ибрагимовича в команде
23 марта 2018 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - К нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу наиболее близко стоял и был его самым вероятным соперником полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян до перехода из МЮ в «Арсенал». Об этом сообщает официальный сайт МЮ.
Отмечается, что шведу удалось за короткий срок оказать на клуб больше влияния, чем какому-либо другому игроку.
«Наиболее близким и вероятным соперником скандинавской легенды был Мхитарян: он выходил на поле в составе МЮ 63 раза, став автором 13 голов», - пишет источник.
Ранее стало известно, что Ибрагимович покинет футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на текущей неделе. Шведский форвард должен согласовать условия перехода в один из клубов Главной лиги футбола (MLS).
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