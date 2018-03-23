// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Экспорт овощей и фруктов из Армении увеличился вдвое

Экспорт овощей и фруктов из Армении увеличился вдвое
23 марта 2018 - 14:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Экспорт свежих овощей и фруктов из Армении увеличился более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики со ссылкой на оперативные данные.

Согласно данным, по положению на 22 марта из Армении было экспортировано 24.965 тонн свежих овощей и фруктов, что больше показателя на аналогичный период 2017 года на порядка 13.970 тонн.

Овощи и фрукты из Армении экспортированы, в основном, в Россию (около 23.370 тонн), а также в Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Ирак и Румынию.

 Самое значимое
СМИ: В Армении появится майнинг-центр мощностью 50 МВтСМИ: В Армении появится майнинг-центр мощностью 50 МВт
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
Экспорт из Армении в 2017 году увеличился на 25%Экспорт из Армении в 2017 году увеличился на 25%
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
ООН: Рост ВВП Армении в 2017 году составит 5,8%ООН: Рост ВВП Армении в 2017 году составит 5,8%
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
Серж Танкян призвал Армению «держаться подальше» от МонсантоСерж Танкян призвал Армению «держаться подальше» от Монсанто
«Существует достаточно доказательств того, что спреи Monsanto отравили нашу среду, способствуя резкому вымиранию пчел»,- написал Танкян
Partner news
 Статьи
Выдержанный коньяк против молодых ученых

Что важнее в Армении

 Самое читаемое в разделе
Объем экспорта из Армении приблизился к отметке $1 млрд по итогам полугодия
Акциз на сигареты в Армении будут повышать на 15% ежегодно
Правительство Армении утвердило сроки аукциона по продаже здания министерства транспорта
Правительство Армении хочет сохранить действующие тарифы на элэнергию до 2036 года
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
 Последние новости
Фаната «Барселоны» вывели из комы с помощью гимна другой команды Музыкальное произведение сперва исполняла мать пациента, после чего к ней присоединились отец и сестра
Лапшин приедет в Армению По его словам, на самом деле, он приедет в Армению для участия в 5-й международной туристической выставке In Tour Expo 2018, где расскажет про путешествия
В крови отравленного Скрипаля нашли яд «Новичок» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила о «положительной идентификации» экспертами вещества из группы «Новичок»
Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед» Златан также поставил хэштег с надписью «Красный навсегда»