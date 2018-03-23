Экспорт овощей и фруктов из Армении увеличился вдвое

PanARMENIAN.Net - Экспорт свежих овощей и фруктов из Армении увеличился более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики со ссылкой на оперативные данные.

Согласно данным, по положению на 22 марта из Армении было экспортировано 24.965 тонн свежих овощей и фруктов, что больше показателя на аналогичный период 2017 года на порядка 13.970 тонн.

Овощи и фрукты из Армении экспортированы, в основном, в Россию (около 23.370 тонн), а также в Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Ирак и Румынию.