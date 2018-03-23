Экспорт овощей и фруктов из Армении увеличился вдвое
23 марта 2018 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Экспорт свежих овощей и фруктов из Армении увеличился более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики со ссылкой на оперативные данные.
Согласно данным, по положению на 22 марта из Армении было экспортировано 24.965 тонн свежих овощей и фруктов, что больше показателя на аналогичный период 2017 года на порядка 13.970 тонн.
Овощи и фрукты из Армении экспортированы, в основном, в Россию (около 23.370 тонн), а также в Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Ирак и Румынию.
Самое значимое
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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