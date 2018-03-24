Аронян вновь проиграл на шахматном турнире претендентов

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян в 11-м туре уступил россиянину Сергею Карякину.

По итогам 11 туров Аронян с 3,5 очками занимает последнее - 8-е место. В 12 туре он сыграет с россиянином Александром Грищуком.

Результаты 11 тура: Аронян – Карякин 0-1, Каруана – Крамник, Со – Мамедьяров, Дин Лижэнь – Грищук ничьи.

Положение после 11 туров: 1. Каруана – 7; 2. Мамедьяров – 6,5; 3-4. Карякин, Грищук – по 6; 5. Дин Лижэнь – 5,5; 6. Крамник – 5; 7. Со – 4,5; 8. Аронян – 3,5.

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).

Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта. Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.