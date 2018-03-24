Лимонов о карабахцах: Они не такие армяне, как армяне, они даже не особо-то и армяне

PanARMENIAN.Net - Вышла книга российского писателя, поэта, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова под названием «Монголия». В книгу вошли также 8 очерков о Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике): Утро в Степанакерте, Оазис, Москва, Ужасы резни, Гюлистан, В карабахской деревне, Где министры разгуливают по улицам, О церквях.

PanARMENIAN.Net собрал цитаты писателя о Карабахе и его жителях.

Эдуард Лимонов впервые прибыл в Арцах в первых числах июня 2017 года.9 июня 2017 года стало известно, что МИД Азербайджана внес Эдуарда Лимонова в черный список. Писателю запрещен въезд на территорию страны.

В ходе своего визита в Карабах Лимонов в интервью «Еркрамас» отметил, что в республику его привел антитурецкий настрой: «Я считаю ошибочной политику России в отношении Турции. Мной была написана масса соответствующих статей, о которых меня никто не просил. На них обратили внимание разные люди, со мной связались и пригласили в Армению. Я никогда не доверял туркам. Вся история России заставляет нас сомневаться в них, и иной позиции у меня нет».

После визита в Карабах Лимонов в своей заметке, опубликованной в издании «Свободная пресса» назвал Карабах самой крайней христианской землей в этой части планеты: «В атмосфере свирепеющего, ревущего радикального Ислама нужно задуматься об этих землях».

«Мы вообще скромная страна Россия. Нет чтобы крикнуть Азербайджану: «Пшли вон, вон отсюда, мы вот подарим эти земли независимому Карабаху, это же их земля!», а мы молчим в тряпочку», - отметил автор.

О жителях Карабаха он написал: «У них только 160 тысяч населения. Но зато какого качественного! Горные армяне самого воинственного духа. Берем в друзья и в союзники. У нас же там никого, кроме них, нет».

В октябре 2017 года Лимонов в своем микроблоге в Twitter сделал заметку об Армении:«Рядом с армянской Историей даже как-то стыдно стоять. В 301 году Армения (до Византии) стала первым христианским государством на планете».

«В Карабахе я был, тоже множество ощущений, потому что там чувствуется, что все рядом. Например, Иран. Иранские фуры все время шастают туда-сюда. Очень экзотично, настоящий караван-сарай. Я шучу, что это в Голливуде. Там такой же «караван-сарай», где уже три или четыре тысячи лет одна и та же вода течет. Колонны, остатки города Тигранакерта. Все совершенно дико идет, все такое... невероятное. Я спросил у одного учителя местного: «А что, Сирия-то далеко?». Он подумал и говорит: «Недалеко». А потом сел на ослика и поехал. В общем, смешно»,- рассказал Лимонов в интервью «Вомске.ru». Эта история вошла в книгу «Монголия».

«Деревни горные. Там (в Карабахе) жители не такие армяне, как армяне, они даже не особо-то и армяне, на мой взгляд. Похожи, знаешь, на таких сербов, которые всю жизнь сражались с турками, и в результате сами стали похожи на турок. Я их очень полюбил. Случайно туда заехал, и вот появились знакомые»,- добавил писатель.

В публицистическом романе «Монголия» Лимонов написал: «Карабахские армяне, даже в мельчайших сельских школах которых (поверьте, я сам видел) висит герб Российской Федерации, а в кабинетах по литературе – портреты русских писателей во главе с Лермонтовым, нужнее нам сейчас, чем все выхвалявшиеся доселе своей приверженностью к России «Черногории» вместе взятые. Братья по вере может быть не меньше, а больше нам братья, чем братья по крови».

В Арцахе Лимонов провел встречи со студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета, общественными деятелями и рядом чиновников. Писатель сообщил, что напишет цикл статей о Карабахе, поскольку в России преобладает искаженное восприятие о карабахской проблеме.