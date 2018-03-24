Эксперты: Высока вероятность эскалации военного конфликта между Ереваном и Баку

PanARMENIAN.Net - Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном о принадлежности Нагорного Карабаха неизбежно. К такому выводу пришли эксперты Центра анализа стратегий и технологий в докладе «В ожидании бури: Южный Кавказ».

Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса, ​а также из-за невозможности юридического закрепления за армянами территорий за пределами бывшей НКАО, считают эксперты, пишет РБК.

Отмечается, что на протяжении десятилетия после Карабахского конфликта (1991–1994 годы) между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) — с другой, сохранялся баланс сил, однако в 2000-х, после резкого увеличения стоимости нефти произошел перелом. Соотношение сил изменилось в пользу Азербайджана — страны с развитой нефтедобывающей отраслью, отмечают эксперты.

По данным SIPRI, военные расходы Азербайджана в 2001 году составили около $300 млн, в 2013 году — около $2,8 млрд, а их пик пришелся на 2015 год — $3 млрд. Численность Вооруженных сил Азербайджана в 2016 году достигла 126 тыс. человек, по данным Military Balance. Вооруженные силы Армении с 2002 года и по настоящее время составляют около 45 тыс. человек. Численность армии обороны Нагорного Карабаха — около 20 тыс. человек, из них половина — призывники из Армении.

Эксперты отмечают, что после распада СССР население Азербайджана, несмотря на активную эмиграцию, продолжало увеличиваться на 1–2,5% в год, а население Армении из-за падения рождаемости и еще более массовой эмиграции, в основном молодежи, начало быстро сокращаться. Если демографическая тенденция не изменится, то население Армении может сократиться до 3 млн человек в 2030 году и до 2,7 млн в 2050 году. Население Азербайджана, согласно расчетам ООН, увеличится до 10,7 млн к 2030 году и до 11 млн человек к 2050 году, отмечают аналитики.

Баку сталкивается с растущей социальной напряженностью, порожденной в том числе и демографическим ростом, сказано в докладе. Наплыв неустроенной сельской молодежи в города является фактором серьезного внутриполитического риска.

Любое проявление Арменией слабости может стать поводом для Баку начать в Нагорном Карабахе новые военные действия. И если атака будет молниеносной, Баку может одержать победу, считают эксперты.

На правовое решение конфликта пока рассчитывать не приходится, считают аналитики Центра анализа стратегий и технологий. «Международная легализация фактического статуса Карабаха отсутствует, армянская сторона обрекается на перманентную гонку вооружений с Азербайджаном при несопоставимых экономических и демографических ресурсах», — приходят к выводу военные эксперты.