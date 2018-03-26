Эрдоган: На северо-западе Ирака стартовала наземная операция Турции против курдов
26 марта 2018 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция начала наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака. С таким утверждением 25 марта выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы сообщали, что движемся в направлении Синджара. Сейчас операция там стартовала», - указал он, не приводя подробностей, пишет Deutsche Welle.
В свою очередь, силы безопасности Ирака подчеркивают, что на его территории нет воинских формирований третьих стран.
23 марта национально-политическая организация Союз общин Курдистана сообщила, что Рабочая партия Курдистана (РПК) покидает Синджар, где обосновалась в 2014 году в ходе борьбы с «Исламским государством».
Боевые действия турецкой армии против РПК продолжаются с момента срыва перемирия летом 2015 года. Воздушные удары по курдским силам наносятся преимущественно на юго-востоке Турции и на севере Ирака.
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