Число жертв аварии с участием автобуса Ереван-Москва увеличилось до трех

PanARMENIAN.Net - Гражданин Армении, получивший тяжелую травму головы при столкновении 20 марта пассажирского автобуса с грузовиком в Воронежской области, скончался в больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщил 26 марта главврач Павловской районной больницы Александр Королюк.

«Мужчина был переведен в пятницу в больницу скорой медицинской помощи №10, он скончался. У нас сейчас ... четверо. Один - в реанимации, трое - в травматологическом отделении. Двое, по всей видимости, сегодня или завтра будут выписаны», - сказал Королюк, пишет ТАСС.

20 марта пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ереван - Москва, и фура, направлявшаяся из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, столкнулись на трассе «Дон» в Павловском районе Воронежской области. Оба водителя транспортных средств погибли на месте, девять пассажиров автобуса доставили в Павловскую районную больницу.

Всего в автобусе находились 53 гражданина Армении. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ, по факту нарушения правил дорожного движение и эксплуатации транспортного средства. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу движения.