США высылают 60 российских дипломатов: Страны Европы - по несколько

PanARMENIAN.Net - Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Министерство иностранных дел Германии заявило 26 марта о высылке четырех дипломатов, такое же количество вышлют Франция и Польша. Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну, пишет BBC.

Нидерланды объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом. Латвия высылает одного российского дипломата, Эстония - тоже одного (военного атташе).

Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе. ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в России Британского совета.