Apple выпустит гибкий iPhone в 2020 году
26 марта 2018 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple планирует выпустить складной гибкий iPhone через два года. Об этом рассказал Вамси Мохан, аналитик американского инвестиционного банка Merrill Lynch, после того как провел неделю в Азии, встречаясь с компаниями из производственной цепочки поставок Apple.
Аналитик ожидает, что выпуск складного гибкого iPhone состоится в 2020 году и, потенциально, сможет выступать как замена планшетам и получить сходный с iPad форм-фактор в разложенном виде, пишет Ferra.ru.
Во флагманском iPhone X уже используется гибкий OLED-дисплей, который загибается внутри корпуса смартфона. Изогнутая часть содержит контроллер экрана, такое интересное инженерное решение позволило уменьшить нижнюю кромку корпуса.
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