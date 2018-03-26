Apple выпустит гибкий iPhone в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Компания Apple планирует выпустить складной гибкий iPhone через два года. Об этом рассказал Вамси Мохан, аналитик американского инвестиционного банка Merrill Lynch, после того как провел неделю в Азии, встречаясь с компаниями из производственной цепочки поставок Apple.

Аналитик ожидает, что выпуск складного гибкого iPhone состоится в 2020 году и, потенциально, сможет выступать как замена планшетам и получить сходный с iPad форм-фактор в разложенном виде, пишет Ferra.ru.

Во флагманском iPhone X уже используется гибкий OLED-дисплей, который загибается внутри корпуса смартфона. Изогнутая часть содержит контроллер экрана, такое интересное инженерное решение позволило уменьшить нижнюю кромку корпуса.