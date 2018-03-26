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МИД РА: При пожаре в Кемерове армяне не пострадали

МИД РА: При пожаре в Кемерове армяне не пострадали
26 марта 2018 - 18:44 AMT

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным МЧС России, среди пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове нет армян. Об этом со ссылкой на посольство Армении в РФ сообщает МИД Армении в своем микроблоге в Twitter.

Ранее МИД РА сообщал, что среди пострадавших в пожаре есть армяне.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала жертвами пожара считаются 64 человека.

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