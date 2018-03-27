Композитор Мишель Легран награжден за вклад в культуру РФ

PanARMENIAN.Net - Композитор, автор музыки к 200 фильмам Мишель Легран награжден почетным знаком «За вклад в российскую культуру». Торжественная церемония награждения состоялась 26 марта во французской столице.

Вручая награду по поручению Министерства культуры, российский посол во Франции Алексей Мешков сказал: «Эта награда - признание ваших выдающихся заслуг перед российской культурой», пишет ТАСС.

Командор ордена Почетного легиона Мишель Легран - один из самых активных и знаменитых участников культурных обменов между Францией и Россией. Такому диалогу, отмечалось на церемонии, он содействует уже шесть десятилетий.

В российской награде композитор видит «символ взаимной верности нашей дружбе». Из-за простуды маэстро, отметивший в феврале свое 86-летие, не смог лично участвовать в церемонии. Но награду от его имени приняла супруга Леграна - киноактриса и писательница русского происхождения Маша Мериль, урожденная княжна Гагарина.

Мировая известность пришла к Леграну в 1964 году с выходом фильма «Шербурские зонтики». Музыка Леграна принесла картине «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и любовь публики. Легран - единственный композитор, завоевавший три «Оскара» и пять премий Grammy в номинации «Лучшая музыка». В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд.