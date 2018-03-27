Одноклубники Мхитаряна пытаются правильно выговаривать его имя и фамилию (видео)
27 марта 2018 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер провел шутливый мастер-класс для одноклубников по правильному произношению имен и фамилий их новых товарищей по команде.
Так, они пытались выговорить имя и фамилию полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, пишет ESPN.
На видео, опубликованном в Twitter клуба видно, как Мертезакер учит Роба Холдинга и Эйнсли Мейтленд-Найлза правильно выговаривать фамилию Мхитаряна. Однако футболистам это не особо удается.
Также трудности у футболистов Арсенала вызывает правильный выговор имени и фамилии нового защитника клуба Константиноса Мавропаноса.
Мхитарян перешел в «Арсенал» в январе из «Манчестер Юнайтед» в обмен на Алексиса Санчеса. В составе «канониров» 29-летний армянский полузащитник провел 10 матчей, забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.
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