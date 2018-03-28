DW: Почему Грузия может лишиться безвиза с ЕС
28 марта 2018 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - С 28 марта 2017 года граждане Грузии имеют право без виз находиться в странах шенгенской зоны до 90 дней в течение шести месяцев. Но не прошло и года, как некоторые страны-члены ЕС, в частности, Германия и Швеция, заговорили об угрозе приостановления безвизового режима с Грузией. Причина тому - рост преступлений, совершаемых грузинами, а также количество граждан Грузии, въехавших в страны Шенгена без виз, а затем сдавшихся властям в качестве беженцев, пишет Deutsche Welle.
Согласно данным европейского агентства (EASO), занимающегося вопросами беженцев, страны ЕС получили в январе 2018 года 1859 заявок от граждан Грузии на предоставление статуса беженца, в более чем два раза больше по сравнению с январем 2017 года (867 заявок). Причем почти половина - 745 заявок - в январе этого года были поданы в Германии.
Грузинские власти всполошились не на шутку и обещают сделать все возможное для борьбы с нарушениями безвизового режима. С февраля в Грузии проводится информационная кампания по разъяснению правил безвизового режима и последствий его нарушения. Причем особое внимание уделяется тому, чтобы развенчать мифы, что в странах ЕС легко получить социальное пособие и статус беженца, найти работу и даже пройти бесплатное медицинское обслуживание. К тому же для грузин разработали мобильное приложение - калькулятор, подсчитывающий количество потраченных и оставшихся дней для пребывания в шенгенской зоне.
Тбилиси намерен ввести санкции для нарушителей безвизового режима, вплоть до того, что нарушители будут сами платить за свою депортацию. Уже рассматривается законодательная инициатива по более жесткому контролю документов и смене фамилии.
Тбилиси с готовностью и без задержек принимает всех депортируемых, и уже получил за это похвалу от европейских партнеров. Так, с февраля месяца Германия и Австрия стали группами высылать нелегальных мигрантов из Грузии обратно на родину. Например, 21 марта было депортировано 52 грузина из Германии. Причем высылаются и те, кто въехал в страну еще до введения безвизового режима, годами проживал в Германии и у кого там родились дети.
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