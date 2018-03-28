В Сирии войска США предотвратили столкновение с россиянами
28 марта 2018 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии, аналогичное тому инциденту, когда в результате авиаудара Соединенных Штатов погибли российские наемники. Об этом 27 марта заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Российские подразделения передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат - к той территории, где стороны могут проводить операции, рассказывает Мэттис. Однако они, по его словам, подошли слишком близко к позициям солдат США, пишет Deutsche Welle.
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт тогда связался тогда с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в связи с инцидентом, после чего россияне отступили.
Мэттис не упомянул о том, когда именно это произошло, однако 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов. Российские наемники передвигались в районе Дейр-эз-Зора с тем, чтобы узнать о боевых позициях войск США, уточняет AFP со ссылкой на источники.
В Сирии 8 февраля под авиаудар возглавляемой США коалиции попали проправительственные отряды, которые пытались захватить местный нефтезавод. Сообщалось, эти отряды были сформированы в основном из российских наемников. По разным оценкам, в результате могли погибнуть от нескольких десятков до ста человек. По данным группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), некоторые из погибших были наемниками «ЧВК Вагнера».
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