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Цукерберг в Конгрессе США даст показания об утечке данных пользователей Facebook

Цукерберг в Конгрессе США даст показания об утечке данных пользователей Facebook
28 марта 2018 - 14:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель Facebook Марк Цукерберг даст показания на слушаниях в Конгрессе США в связи с утечкой данных 50 миллионов пользователей соцсети.

Дать показания Цукерберга пригласили несколько комитетов Конгресса, пишет Meduza со ссылкой на американские СМИ.

В частности, юридический комитет Сената назначил на 10 апреля слушания по безопасности данных пользователей, куда позвал также руководителя Google Сундара Пичаи и главу Twitter Джека Дорси.

27 марта также стало известно, что Цукерберг отказался дать показания в парламенте Великобритании и намерен послать кого-то из других руководителей компании. Глава парламентского комитета по культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинс назвал это решение «ошеломляющим» и призвал Цукерберга «подумать еще».

В марте 2018 года стало известно, что в распоряжении компании Cambridge Analytica, которая занимается политическим консультированием и политической рекламой, оказались данные 50 миллионов пользователей фейсбука, полученные без их согласия.

Компания Cambridge Analytica, в частности, работала на штаб Дональда Трампа и, как утверждается, внесла вклад в его победу.

Марк Цукерберг признал, что Facebook еще в 2015 году просила Cambridge Analytica удалить полученные данные, но не убедилась, что требование было выполнено. После публикации расследований акции Facebook резко упали.

Ссылки по теме:
Meduza: Марк Цукерберг даст в Конгрессе США показания об утечке данных пользователей Facebook
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