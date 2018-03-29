В Армении все правительственные здания на 100% перейдут на солнечную энергию

PanARMENIAN.Net - Все здания правительства Армении полностью переходят на потребление солнечной энергии. Об этом говорится в микроблоге Twitter МИД Армении.

Отмечается, что внастоящее время в Армении действуют 3 солнечные электростанции. К концу 2018 года предполагается создать еще 7.

По данным правительства РА, ежегодно в стране получают 1720 кВт⋅ч на квадратный метр солнечного света, по сравнению с 1000кВт⋅ч в среднем по Европе.