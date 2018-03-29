В Армении все правительственные здания на 100% перейдут на солнечную энергию
29 марта 2018 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Все здания правительства Армении полностью переходят на потребление солнечной энергии. Об этом говорится в микроблоге Twitter МИД Армении.
Отмечается, что внастоящее время в Армении действуют 3 солнечные электростанции. К концу 2018 года предполагается создать еще 7.
По данным правительства РА, ежегодно в стране получают 1720 кВт⋅ч на квадратный метр солнечного света, по сравнению с 1000кВт⋅ч в среднем по Европе.
Самое значимое
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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