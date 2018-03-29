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Роухани: Карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем

Роухани: Карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем
29 марта 2018 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

«Мы считаем, что региональные вопросы должны решаться дипломатическим путем. По нашему мнению, проблемы Йемена должны найти решение путем проведения дипломатических переговоров. Военного решения не существует», - отметил президент Ирана, пишет Haqqin.az.

По словам Роухани, необходимо обеспечить решение нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

«Необходимо укрепить стабильность в регионе усилиями двух стран – Азербайджана и Армении. Мы рады, что в этом направлении прилагаются дипломатические усилия. Защита территориальной целостности стран, политической географии региона имеют очень важное значение для нас», - сказал он.

В августе 2017 года президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Роухани обсудили карабахский конфликт в ходе визита Саргсяна в Тегеран по поводу инаугурации иранского лидера.Роухани подчеркнул, что конфликт может быть решен исключительно политическим путем.

Ссылки по теме:
Haqqin.az. Роухани против войны в Карабахе
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