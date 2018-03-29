Facebook запретит сбор данных пользователей для таргетированной рекламы
29 марта 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook лишит компании-агрегаторы данных возможности собирать информацию о пользователях для настройки таргетированной рекламы, сообщила компания.
«Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем «партнерские категории». Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook»,- говорится в заявлении компании.
Компания добавляет, что эта мера улучшит конфиденциальность пользовательской информации в социальной сети, пишет РИА Новости.
Функция «партнерские категории» позволяет компаниям-агрегаторам, таким как Experian и Acxiom, обеспечивать клиентов данными, например, о совершенных покупках пользователей, для создания таргетированной рекламы.
Ранее компания объявила о новых средствах контроля конфиденциальности из-за скандала с утечкой данных через Cambridge Analitica. В середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.
Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что «не должен был доверять» Cambridge Analytica.
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