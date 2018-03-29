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На выставке ArmHiTec были представлены новые многофункциональные армянские БПЛА

На выставке ArmHiTec были представлены новые многофункциональные армянские БПЛА
29 марта 2018 - 14:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В ходе второй Международной выставки вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018, проходящей в Ереване 29-31 марта, были представлены новые многофункциональные армянские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян, армянские беспилотники уже прошли тестирование.

HREESH

БПЛА типа BEEB

UAV s BEEB-1800, BEEB-3000, BEEB-3200, S-1 относятся к типу разведывательных БПЛА, HREESH, учитывая особенности, - ударный.

UL-200

Организаторами выставки ArmHiTec являются Минобороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество «Ереванский завод математических машин» (ЗАО «ЕрЗММ») и Закрытое акционерное общество «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» (ЗАО «ОВК «БИЗОН»).

Ссылки по теме:
Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
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