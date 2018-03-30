Дороги в Армении открыты: Ларс закрыт
30 марта 2018 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 марта, по положению на 08:00, на территории Армении все автодороги проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.
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