Дороги в Армении открыты: Ларс закрыт

PanARMENIAN.Net - 30 марта, по положению на 08:00, на территории Армении все автодороги проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.