Маск доставит астронавтов на МКС в 2019 году
30 марта 2018 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - NASA планирует на 2019 год первые в истории пилотируемые полеты на частных кораблях на Международную космическую станцию (МКС). Это значит, что скоро Россия потеряет возможность гордиться уникальной технологией доставки людей на станцию.
Согласно документу с проектом бюджета NASA на 2019 год в апреле 2019-го должна состояться первая частная миссия к МКС, в рамках которой на борт станции будет доставлен экипаж. Перспектива подобного шага не только подорвет монополию «Роскосмоса» на доставку космонавтов на орбиту, но и породит будущую мини-гонку в космосе. А гнаться есть за чем — с 2007 по 2017 год «Роскосмос» получил за услуги доставки космонавтов почти $3,5 млрд, и на эти деньги претендует больше, чем два игрока, пишет Forbes.
Одним из основных претендентов на лидерство является компания миллиардера Илона Маска SpaceX и ее проект Crew Dragon, известный так же как Dragon 2.
Пока землян отвлекали созданием и стартом сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, SpaceX параллельно вела работу над собственными космическими кораблями. Ее грузовой Dragon уже доказал, что доставлять грузы на МКС может и Илон Маск.
Несколько сотен миллионов в год, которые компания SpaceX может «отгрызть» у «Роскосмоса», — не единственный стимул для компании Илона Маска. Его космическая корпорация заключила контракт с NASA на $2,6 млрд на разработку и сертификацию пилотируемого корабля для полетов на МКС. Dragon Crew на орбиту способна доставить уже существующая Falcon 9.
У Маска и «Роскосмоса» есть еще один конкурент. Частный пилотируемый корабль делает и компания Boeing. Она также имеет контракт с NASA (на сумму до $4,3 млрд ) и проект собственного корабля, который развивается буквально «ноздря в ноздрю» с детищем Маска. Речь идет от аппарате Boeing Starliner, «космической капсуле XXI века». Проект Boeing выводится на орбиту ракетой-носителем Atlas 5. Она также уже существует и достаточно давно используется, но ее старт обходится значительно дороже, чем у Falcon 9.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Глава МИД РА: Армения высоко ценит усилия Франции в карабахском урегулировании В повестку дня встречи был включен ряд вопросов повестки дня армяно-французских привилегированных отношений
Аронян постарается защитить свой титул победителя GRENKE Chess Classic Пары 1 тура: Каруана – Карлсен, Блюбаум – Витюгов, Майер – Аронян, Найдич – Вашье-Лаграв, Ананд – Хоу Ифань.
Фигуристка Медведева будет вести шоу на телевидении Победителям «Ледникового периода. Дети», по его словам, будет обеспечена еще и финансовая поддержка спортивной карьеры
Российский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на армянский рынок Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук