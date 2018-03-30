Маск доставит астронавтов на МКС в 2019 году

PanARMENIAN.Net - NASA планирует на 2019 год первые в истории пилотируемые полеты на частных кораблях на Международную космическую станцию (МКС). Это значит, что скоро Россия потеряет возможность гордиться уникальной технологией доставки людей на станцию.

Согласно документу с проектом бюджета NASA на 2019 год в апреле 2019-го должна состояться первая частная миссия к МКС, в рамках которой на борт станции будет доставлен экипаж. Перспектива подобного шага не только подорвет монополию «Роскосмоса» на доставку космонавтов на орбиту, но и породит будущую мини-гонку в космосе. А гнаться есть за чем — с 2007 по 2017 год «Роскосмос» получил за услуги доставки космонавтов почти $3,5 млрд, и на эти деньги претендует больше, чем два игрока, пишет Forbes.

Одним из основных претендентов на лидерство является компания миллиардера Илона Маска SpaceX и ее проект Crew Dragon, известный так же как Dragon 2.

Пока землян отвлекали созданием и стартом сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, SpaceX параллельно вела работу над собственными космическими кораблями. Ее грузовой Dragon уже доказал, что доставлять грузы на МКС может и Илон Маск.

Несколько сотен миллионов в год, которые компания SpaceX может «отгрызть» у «Роскосмоса», — не единственный стимул для компании Илона Маска. Его космическая корпорация заключила контракт с NASA на $2,6 млрд на разработку и сертификацию пилотируемого корабля для полетов на МКС. Dragon Crew на орбиту способна доставить уже существующая Falcon 9.

У Маска и «Роскосмоса» есть еще один конкурент. Частный пилотируемый корабль делает и компания Boeing. Она также имеет контракт с NASA (на сумму до $4,3 млрд ) и проект собственного корабля, который развивается буквально «ноздря в ноздрю» с детищем Маска. Речь идет от аппарате Boeing Starliner, «космической капсуле XXI века». Проект Boeing выводится на орбиту ракетой-носителем Atlas 5. Она также уже существует и достаточно давно используется, но ее старт обходится значительно дороже, чем у Falcon 9.