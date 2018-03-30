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Российский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на армянский рынок

Российский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на армянский рынок
30 марта 2018 - 13:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на рынок Армении. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил совладелец Wildberries Владислав Бакальчук.

Отвечая на вопрос, планирует ли компании открываться в других странах постсоветского пространства, помимо Белоруссии, Киргизии и Казахстана, где уже есть Wildberries, Бакальчук сказал, что планирует выйти на армянский рынок.

«Постепенно да, планируем, в Армении например. В Белоруссии и Казахстане дела сильно зависят от курсовой разницы. Когда у нас рубль сильный, соответственно, там продажи послабее. Когда он слабый, продажи поднимаются. В принципе они растут примерно так же, как и местные рынки»,- отметил бизнесмен.

Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук. Занимается продажами одежды, обуви, аксессуаров, косметических средств, детских игрушек, товаров для дома, книг, электроники. На сайте компании доступны более 1,5 млн товаров от 10,5 тысяч брендов. Суточная посещаемость сайта — около 2 млн человек. Среднее количество заказов — 120–150 тысяч в сутки. Компания имеет около 1 тысяч пунктов выдачи товаров. Wildberries работает также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

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