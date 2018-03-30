Фигуристка Медведева будет вести шоу на телевидении
30 марта 2018 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый канал 1 апреля представит шоу «Ледниковый период. Дети», его ведущими стали знаменитые фигуристы - Евгения Медведева (Бабасян) и Алексей Ягудин.
«Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания», - сказал продюсер проекта Илья Авербух, пишет ТАСС.
Победителям «Ледникового периода. Дети», по его словам, будет обеспечена еще и финансовая поддержка спортивной карьеры.
Тренерами на проекте выступят звезды фигурного катания - Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух. Жюри возглавит известный тренер Татьяна Тарасова.
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