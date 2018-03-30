Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2026
30 марта 2018 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.
Заявка Эрзурума получила поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Insidethegames.
В феврале 2017 года в Эрзуруме прошел зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет.
Последним днем приема заявок на Игры-2026 является 31 марта. На данный момент кандидатами на проведение Игр являются канадский Калгари, японский Саппоро, швейцарский Сьон, шведский Стокгольм, австрийские Грац и Шладминг, а также итальянские Милан и Турин.
Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Последние новости
Новая версия iOS позволяет отключить замедление iPhone с изношенным аккумулятором Для этого нужно зайти в Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора. Функции работают на iPhone 6 и более новых моделях
Во Франции обстреляли машину получившего убежище азербайджанского журналиста Инцидент произошел около 09.00 местного времени в коммуне Коломье неподалеку от Тулузы
Глава МИД РА: Армения высоко ценит усилия Франции в карабахском урегулировании В повестку дня встречи был включен ряд вопросов повестки дня армяно-французских привилегированных отношений
Аронян постарается защитить свой титул победителя GRENKE Chess Classic Пары 1 тура: Каруана – Карлсен, Блюбаум – Витюгов, Майер – Аронян, Найдич – Вашье-Лаграв, Ананд – Хоу Ифань.