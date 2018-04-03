ЕСПЧ принял дело о попытке диверсии ВС Азербайджана у армянского Чинари
3 апреля 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу по факту вооруженного инцидента близ приграничного села Чинари в Тавушской области Армении в декабре 2016 года, когда в оборонительном бою погибли трое армянских военнослужащих. Об этом на своей странице в соцсети Facebook адвокат Ара Казарян.
Коммуницирование со стороны ЕСПЧ предполагает, что суд принял дело, ознакомился с фактами и отправил их для разъяснений обвиняемой стороне.
«Это совершенно новый контекст. Если дела о событиях в апреле 2016г. касались вооруженных столкновений между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой, то данное дело относится к факту посягательства Азербайджана на территорию Республики Армения», – написал Казарян.
Вооруженные силы Азербайджана утром 29 декабря 2016 года предприняли попытку диверсионного проникновения на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении. Подразделения ВС РА нейтрализовали наступательные действия азербайджанских войск, противник был отброшен назад, с азербайджанской стороны были погибшие и раненые, в том числе и на участке армянских боевых позиций. В ходе боевых действий армянская сторона также понесла потери. Во время боев в защиту государственной границы РА погибли старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорович Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Армянские военнослужащие были убиты на месте несения службы. Вскоре МО Армении заявило о наличии неопровержимых доказательств того, что инициатором инцидента выступила азербайджанская сторона: на боевом посту армянской стороны был обнаружен труп военнослужащего ВС Азербайджана.
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