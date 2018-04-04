Делегация Минобороны Армении примет участие в конференции по международной безопасности

PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном примет участие в VII конференции по международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МО Армении.

Конференция состоится 4-5 апреля в Москве.

В рамках конференции планируется выступление Вигена Саркисяна. Также запланированы встречи министра обороны Армении с иностранными коллегами.