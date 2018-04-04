НАСА отправит на Марс пчел-роботов
4 апреля 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты НАСА планируют отправить на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями. Их назвали «марсианскими пчелами», и они предназначаются для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита на Красной планете.
Другое название «марсианских пчел» — аэрокосмическая конструкция с машущими крыльями (англ. flapping wing aerospace architectures). Разработчики предполагают, что роботы будут действовать группами и периодически возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.
В настоящее время специалисты работают над технической осуществимостью проекта. В частности, они планируют использовать вакуумную камеру, чтобы изучить аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы.
По словам специалистов, предварительные исследования показали, что аппарат, имитирующий шмеля с крыльями цикады, создаст достаточную подъемную силу для полета. При этом разработчики собираются минимизировать затраты энергии, установив пружины у основания крыльев. Кроме того, если один робот упадет, другие «пчелы» смогут поднять его и перенести к базе.
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