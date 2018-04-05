Мхитарян: Хочу стать легендой «Арсенала»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян сказал, что хочет стать легендой лондонского клуба. Об отметил, что не раздумывал дважы, когда у него появилась возможность перейти из «Манчестер Юнайтед» в клуб из Лондона.

По словам армянского хавбека, он сделал выбор в пользу «канониров», потому что в нем был заинтересован главный тренер команды Арсен Венгер.

«Когда я узнал, что могу перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», то сказал: «Да, я этого хочу!» - отметил футболист, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на FourFourTwo.

Мхитарян отметил, что для него важно играть в атакующей команде и он не мог и представить лучшего начала.

«Я сделаю все, что смогу, ради этого клуба. Я хочу вписать свое имя в историю «Арсенала», хочу стать легендой клуба. Я хочу забивать голы, отдавать передачи и выигрывать трофеи, чтобы радовать фанатов»,- подчеркнул Мхитарян.

В составе лондонцев Мхитарян принял участие в 11 матчах во всех турнирах. За это время он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.