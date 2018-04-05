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В Саудовской Аравии впервые с 1980-х открывается кинотеатр: К 2020 году их будет около 350

В Саудовской Аравии впервые с 1980-х открывается кинотеатр: К 2020 году их будет около 350
5 апреля 2018 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр. Заведение американской сети AMC Entertainment Holdings Inc. начнет свою работу 18 апреля в Эр-Рияде. Об этом сообщили в Центре международных связей (CIC) министерства культуры и информации страны.

Первой лентой, которую покажут в новом кинозале, станет «Черная пантера» режиссера Райана Куглера.

К 2030 году в стране должно появиться почти 350 кинотеатров, пишет Deutsche Welle.

«Это знаменует собой поворотный момент в развитии культурной индустрии королевства», - отмечал ранее министр культуры Авад бен Салех аль-Авад.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, вступивший на престол в июне, распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. Он также объявил о начале процесса модернизации страны.

В 1980-е кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены консервативным руководством страны.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Саудовской Аравии впервые за 35 лет открывается кинотеатр
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