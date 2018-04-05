Mail.ru Group и «МегаФон» покупают 55% принадлежащего армянам онлайн-агрегатора такси CityMobil
5 апреля 2018 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Компании Mail.ru Group и «МегаФон» готовятся к совместному выходу на рынок такси. Сотовый оператор и интернет-холдинг вместе с другими инвесторами договорились о покупке за $35 млн контрольного пакета онлайн-агрегатора такси CityMobil, принадлежащего бизнесменам армянского происхождения, сообщает «Ъ» со ссылкой на близкие к сделке источники.
«МегаФон» получит около 30% CityMobil, а Mail.Ru Group — примерно 25%. Представители CityMobil, Mail.ru Group и «МегаФона» отказались от комментариев.
Документы об инвестициях в CityMobil на сумму до $35 млн были подписаны 5 апреля.
По данным издания, Mail.ru Group задумалась о выходе на рынок такси после того, как в июле 2017 года «Яндекс.Такси» и Uber договорились о слиянии бизнеса в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. «МегаФон» также обозначал интерес к рынку такси в 2017 году.
Бизнесом CityMobil управляет ООО «Сити-мобил», имеющее лицензии в том числе на деятельность такси. Оно также разрабатывает приложение для Android, которое набрало более 1 млн загрузок, а также приложение для iOs. По данным Kartoteka.ru, «Сити-мобил» принадлежит Араму Аракеляну (47,5%), ООО «Компания А.В.А» Владислава Абрамяна (35,84%) и Феликсу Вартаняну (16,66%). В 2016 году выручка «Сити-мобил» составила 387 млн руб., чистая прибыль — 52 млн руб.
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