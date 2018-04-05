Президент Армении подарил Папе римскому серебряную миниатюру церкви Сурб Гаяне

PanARMENIAN.Net - Официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Святой престол (Ватикан) стартовал 5 апреля. Саргсян встретился с Папой римским Франциском.

Саргсян подчеркнул, что в течение последних лет это уже 5-я встреча с понтификом, что говорит сам за себя.

Отметив, что в сердце католического мира – Ватикане, рядом с великими святыми отныне будет возвышаться и скульптура сына армянского народа – Святого Григора Нарекаци, на церемонии открытия которой он будет иметь честь присутствовать, президент Армении выразил глубокую благодарность Папе римскому за это решение и сообщил, что копия скульптуры будет установлена в Эчмиадзине – в Духовном центре Армянской церкви.

Таким образом, Григор Нарекаци и оставленное им наследие, по словам президента, становятся вечным символом солидарности между двумя христианскими общинами.

В ходе беседы в формате тет-а-тет президент Армении и Папа римский выразили готовность продолжить развивать и углублять межгосударственные отношения между Арменией и Ватиканом, укреплять духовные и культурные связи между двумя странами.

К концу встречи состоялась церемония обмена подарками. Саргсян подарил Папе римскому серебряную миниатюру церкви Сурб Гаяне. В свою очередь Папа Франциск подарил президенту Армении мраморную копию изображающей Святое семейство скульптуры, хранящейся в музеях Ватикана, а также экземпляры трех последних своих книг.