Facebook объявил войну троллям: Они были активны и в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении 273 страниц и аккаунтов из-за связи с российской компанией «Агентство интернет-исследований» (АИИ). Среди стран, в которых были активны подписчики этих страниц, есть и Азербайджан.

Эта компания также известна как прокремлевская «фабрика троллей» - власти США официально обвиняют ее во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

B 2017 году Facebook удалил англоязычный контент АИИ: 120 страниц (групп) и 170 аккаунтов в Instagram - приложении для обмена фото и видео. 3 апреля Facebook принялся удалять уже русскоязычные аккаунты «фабрики троллей».

«Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Facebook ни в одной части мира», - написал Цукерберг.

Одним из первых о блокировках заявило «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН). Его представители заявили, что также «без всякой причины и объяснения» были заблокированы страницы изданий «Невские новости», «Журналистская правда», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня». Bсе эти проекты были связаны с «фабрикой троллей», пишет Contact.az.

Согласно отчету Facebook, подписчиками удаленных аккаунтов по всему миру было около миллиона человек, из них 29 тысяч в Азербайджане. Кроме этого Facebook удалил или заблокировал аккаунты ряда троллей в самом Азербайджане.

B ближайшие недели Facebook обещает выпустить обновление, с помощью которого пользователи соцсети смогут проверить, подписаны ли они на аккаунты или страницы, тайно управляемые АИИ.

Цукерберг утверждает, что эта мера направлена на защиту целостности избирательного процесса во всем мире.

10 апреля Цукерберг выступит в Конгрессе США, где детально расскажет о мерах по борьбе с троллями.