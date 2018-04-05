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Греция отправляет 7000 военных на границу с Турцией

Греция отправляет 7000 военных на границу с Турцией
5 апреля 2018 - 18:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Греция усилит военную группировку возле границ с Турцией. Об этом заявил министр национальной обороны страны Панос Камменос.

В течение следующих нескольких дней на острова в Эгейском море направят 3500 тысячи человек и столько же — в Эврос. По словам министра, это решение связано с ухудшением отношений между странами. Он отметил, что Греция готова противостоять любой угрозе со стороны, пишет РИА овости.

«Мы полагаемся на собственные силы, мы не ожидаем (помощи — ред.) от союзников или друзей», — сказал министр, отметив, что, несмотря на кризис и сокращение бюджета вооруженных сил, сделано все для подготовки и обучения военнослужащих.

Камменос сказал, что сделает все, чтобы вернуть двух греческих военнослужащих, которые стали «заложниками, заключенными в турецких тюрьмах».

«Мы их вытащим оттуда, их освободят, они вернутся. Это наша цель и наш долг», — сказал министр обороны.

Отношения между странами обострились в начале марта, когда Турция задержала двух греческих военнослужащих в районе Эвроса. В Афинах заявили, что греческий патруль зашел на чужую территорию по ошибке из-за плохой погоды.

Власти Греции ожидали, что Турция в течение суток выдаст задержанных. Однако Анкара обвинила их в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией
AP. Greek minister says country vigilant against 'enemy' Turkey
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