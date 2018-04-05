Стрельба в университете в Турции: 4 человека погибли
5 апреля 2018 - 18:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В турецком городе Эскишехир в университете Османгази произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека.
Огонь открыл научный сотрудник университета. Его уже задержали. Инцидент произошел в здании педагогического факультета, среди убитых — заместитель декана, секретарь факультета и преподаватели.
Причиной стрельбы в университете стало ранее заведенное дело против стрелявшего о его членстве в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил сотрудник учебного заведения, ставший свидетелем нападения, пишет РИА Новости.
«Час назад один из научных сотрудников нашего педфакультета узнал о том, что на него заведено дело, связанное с FETO. Он с пистолетом в руках зашел в кабинет декана и с близкого расстояния выстрелил по нему и его помощнику, оба погибли на месте. После этого он вышел в коридор и там убил еще двух сотрудников университета. Затем он несколько раз выстрелил в воздух, после чего его схватили сотрудники охраны университета», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что стрелявший в последнее время находился в неуравновешенном состоянии и «писал на всех доносы».
Обстоятельства происшествия выясняются.
Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, однако проповедник эти обвинения отвергает. Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордеры на его арест, а минюст Турции обращался в США с запросом о его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных.
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