Юлия Скрипаль заявила, что идет на поправку
5 апреля 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Дочь бывшего полковник ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль распространила заявление, в котором сообщила, что «очнулась неделю назад» и поблагодарила врачей и жителей Солсбери за помощь. Заявление Скрипаль опубликовано на сайте Скотленд-Ярда.
«Рада сообщить, что с каждым днем я иду на поправку», — пишет дочь Скрипаля.
Юлия Скрипаль выразила благодарность всем, проявившим заботу о ней, и направившим добрые пожелания.
Она также выразила надежду на то, что «в период выздоровления» к ее частной жизни и ее семье будет проявлено уважение, пишет Meduza.
4 апреля в эфире «России 1» поставили запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой. На записи, подлинность которой ведущие телеканала подтвердить не смогли, Юлия Скрипаль говорит, что скоро выпишется из больницы.
29 марта Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось. BBC News со ссылкой на собственные источники тогда сообщало, что Скрипаль пришла в сознание и разговаривает.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были обнаружены с симптомами отравления в британском городе Солсбери. Власти Великобритании объявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом военного назначения, разработанным в СССР. Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей и выслал 23 российских дипломата. В знак солидарности с Великобританией персонами нон грата российских дипломатов объявили и ряд других стран Европы, а также США.
Россия обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отрицает и указывает на отсутствие у Великобритании каких-либо доказательств. На высылку дипломатов РФ дала зеркальный ответ.
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