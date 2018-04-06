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Отношения между Арменией и Мальтийским орденом имеют большой потенциал развития

Отношения между Арменией и Мальтийским орденом имеют большой потенциал развития
6 апреля 2018 - 14:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 5 апреля после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Арменией и Суверенным военным гостеприимным орденом Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты встретился с Лейтенантом Великого Магистра Мальтийского ордена Фра Джакомо Дела Торе дель Темпио ди Сангвинетто. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Саргсян и Лейтенант Великого Магистра Мальтийского ордена обоюдно подчеркнули, что отношения между Арменией и Мальтийским орденом имеют большой потенциал развития. Они выразили уверенность, что продолжение подобной динамики диалога позволит в будущем еще более эффективно использовать этот потенциал.

На встрече собеседники коснулись сотрудничества Армении и Мальты в различных отраслях, высоко оценивая подписанное соглашение о сотрудничестве. По завершении встречи президент сделал запись в Книге почетных гостей Суверенного Военного Мальтийского ордена.

«Для меня большая честь быть принятым в Магистральной вилле - римской резиденции древнейшего духовного Ордена. Я благодарен за оказанный тёплый дружественный прием. Наши связи, которые уходят корнями в историю, исполнены многочисленных проявлений взаимного уважения и поддержки. Уверен, что мы будем продолжать в том же духе еще больше укреплять и обогащать отношения Республики Армения и Суверенного Военного Мальтийского ордена, ради общего блага», – написал Саргсян.

В честь президента Армении и возглавляемой им делегации от имени Лейтенанта Великого Магистра Мальтийского ордена дан официальный обед, во время которого Саргсян и Лейтенант Великого Магистра Мальтийского ордена выступили с взаимными тостами, коснулись исторических связей армян и Мальтийского ордена и сформированной дружбы.

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