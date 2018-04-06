РФ назначила нового посла в Армении
6 апреля 2018 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин назначил на должность посла России в Армении Сергея Копыркина, который сменит на этом посту Ивана Волынкина.
Соответствующие указы главы российского государства опубликованы на официальном сайте правовой информации.
Копыркин ранее занимал должность заместителя постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.
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