Аронян сыграл вничью с Карлсеном на Grenke Chess Classic

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 6-м туре традиционного супертурнира Grenke Chess Classic сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Левон Аронян (Армения, 2794), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Фабиано Каруана (США, 2784), Виши Ананд (Индия, 2776), Никита Витюгов (Россия, 2735), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2701), Хоу Ифань (Китай, 2654), Георг Майер (Германия, 2648), Маттиас Блюбаум (Германия, 2631).

По итогам 6 туров Аронян с 3,5 очками делит 4-5 места с Карлсеном. В 7-м туре армянский гроссмейстер сыграет с россиянином Никитой Витюговым.

Результаты 6 тура: Блюбаум – Ананд 1-0, Майер – Найдич 0-1, Витюгов – Вашье-Лаграв, Каруана – Хоу Ифань, Карлсен – Аронян ничьи.

Положение после 6 туров: 1-3. Витюгов, Каруана, Вашье-Лаграв – по 4; 4-5. Карлсен, Аронян – по 3,5; 6. Блюбаум – 3; 7. Найдич – 2,5; 8-9. Ананд, Хоу Ифань – по 2; 10. Майер – 1,5.

Супертурнир Grenke Chess Classic проходит с 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене.