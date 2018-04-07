Экс-президент Бразилии не сдался в полицию добровольно

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уклонился от добровольной явки в полицию южнобразильского города Куритиба, как это было предписано решением судьи, выписавшим ордер на арест политика. Срок для явки истек вечером 6 апреля.

Как заявили представители бразильской полиции, да Силва не предпринимал попытки побега. 72-летний политик укрывался в здании профсоюза работников металлургической промышленности в Сан-Паулу, перед которым собрались тысячи его сторонников, пишет Deutsche Welle.

Бывший глава бразильского государства стремится как можно дольше оттягивать начало отбывания 12-летнего срока наказания, назначенного судом по обвинению в коррупции. С этой целью его адвокаты вновь подали в Верховный суд Бразилии прошение о временной отмене ордера на арест. В схожем прошении суд уже отказывал накануне.

В тот же день, стремясь найти международную поддержку, юристы да Силвы обратились в Комитет по правам человека ООН в Женеве, подав заявление о «мерах по обеспечению иска» с целью предотвратить заключение политика под стражу. Представители комитета подтвердили, что заявление принято к рассмотрению.

У экс-президента есть и другие возможности оспорить решение об аресте в бразильских судебных инстанциях, но согласно действующему праву он должен осуществлять эти действия, начав отбывать свой срок.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в октябре 2018 года, на которых мог бы стать фаворитом с рейтингом около 36 процентов. Левоцентристская Партия трудящихся, основанная Лулой да Силва, по-прежнему поддерживает его кандидатуру.