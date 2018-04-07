Комитет защиты журналистов: Азербайджан идет на выборы, «надев намордники на СМИ»
7 апреля 2018 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный комитет защиты журналистов опубликовал статью о репрессиях властей Азербайджана в канун президентских выборов.
B преддверии предвыборных президентских выборов, намеченных на 11 апреля, потенциальные кандидаты от оппозиции были заключены в тюрьму, либо лишены возможности бежать, а политический ландшафт был зачищен от всех вариантов выражения инакомыслия, пишет автор статьи Гюльноза Саид.
Бросать журналистов в тюрьму, похищать их из-за границы, обвинять их в финансовых преступлениях, блокировать сайты, взламывать счета в социальных сетях, вводить запреты на поездки: вот не окончательный список мер правительства Азербайджана с целью надеть намордник на независимые СМИ и заставить замолчать критические голоса, пишет Contact.az.
Азербайджан входит в число самых жестоких тюремщиков журналистов в мире, где на 1 декабря 2017 года сидело 10 журналистов. Однако международное давление на Баку оказало определенное влияние.
Многие журналисты предпочитают уезжать и работать за границей, чтобы избежать ареста или преследований. Но власти Азербайджана пытаются и их заставить замолчать.
Так, в мае 2017 года в Тбилиси исчез журналист-расследователь Афган Мухтарли, который жил там вместе с семьей. Через два дня он появился в Азербайджане, где его обвинили в незаконном переходе границы и контрабанде. 12 января суд приговорил Мухтарлы к шести годам лишения свободы.Жена Мухтарлы и его коллеги утверждали, что его похитила полиция Грузии и передала в Азербайджан. Сам журналист на суде подтвердил это.
Еще один случай преследования инакомыслящих заграницей - дело Фикрета Гусейнли, которого по запросу властей Азербайджана задержали в Украине в октябре 2017 года. Имеющему гражданство Нидерландов Гусейнли грозит депортация в Азербайджан. Несмотря на решения местного суда, его не выпускают из Украины, а прокуратура не возвращает паспорт.
Bласти уже два года не выпускают из страны Хадиджу Исмайлову, ее блокируют, отключая свет и интернет, когда она по скайпу участвует в международных мероприятиях. Ее не выпустили даже для того, чтобы проститься с умирающей матерью в Турцию.
Одновременно, власти дарят лояльным журналистам квартиры, чтобы купить их.
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